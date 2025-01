LUCHÈ in concerto il 5 Giugno 2025 allo Stadio Maradona di Napoli: Acquista i biglietti ora!

Luchè, in occasione del suo compleanno, ha annunciato che il 5 giugno 2025 si esibirà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Questo evento è particolarmente significativo per l’artista e la sua città, rappresentando un’opportunità per celebrare uno dei pionieri dello street rap italiano con un concerto che si preannuncia memorabile. Luchè ha condiviso la notizia attraverso un video sui suoi social, nel quale corre per le strade del suo quartiere, evocando i momenti salienti della sua vita personale e artistica, fino ad arrivare simbolicamente al palco che merita, quello dello Stadio Maradona.

Il concerto è parte del programma “Napoli Città della Musica – Live Festival 2025” e segue il grande successo dei concerti dello scorso anno tenutisi in Piazza del Plebiscito. Durante quegli eventi, Luchè ha ripercorso i momenti d’oro dei Co’Sang e ha presentato i brani che hanno segnato la storia del rap italiano, oltre al suo recente lavoro in studio dallo titolo DINASTIA, realizzato insieme a Ntò.

Per quanto riguarda le informazioni sui biglietti, saranno disponibili su TicketOne a partire dalle 14:00 di domani, 8 gennaio. Inoltre, i biglietti potranno essere acquistati anche nei punti vendita autorizzati a partire da lunedì 13 gennaio, sempre alle 14:00. I fan sono invitati a seguire l’artista sui suoi canali social, come Instagram e TikTok, per rimanere aggiornati sulle novità e per avere accesso all’acquisto dei biglietti.

L’importanza di questo evento è accentuata dal significato culturale che Luchè ha per Napoli e per il genere musicale che rappresenta. La performance promesse non solo di richiamare una vasta audience, ma anche di celebrare un momento cruciale nella storia del rap italiano, consolidando ulteriormente l’eredità artistica di Luchè e il suo impatto sulla scena musicale contemporanea. Il concerto allo Stadio Maradona è destinato a diventare un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e per tutti coloro che seguono la carriera di questo artista poliedrico.