LUCHÈ: il nuovo singolo “Anno Fantastico” con Shiva e Tony Boy

Luchè torna sulla scena musicale il 21 marzo con il nuovo singolo “Anno Fantastico”, collaborando con Shiva e Tony Boy, due dei nomi più promettenti del panorama musicale attuale. Insieme, i tre artisti creano un brano potente che si distingue per il suo sound influenzato dall’hip-hop internazionale. “Anno Fantastico” rappresenta l’ambizione di chi cerca il successo e trasmette un messaggio forte: il 2025 sarà l’anno di chi, pur avendo già raggiunto traguardi significativi, è pronto a dimostrare di avere ancora molto da dire.

L’attesa per il singolo è aumentata, alimentata dalla condivisione di una foto di Luchè con Shiva e Tony Boy su Spotify, che ha innescato voci riguardo la collaborazione, immediatamente confermate da un teaser virale sui social media.

Inoltre, Luchè ha in programma un tour significativo: il 5 giugno 2025 si esibirà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, un luogo emblematico per la sua carriera. Dopo due concerti di successo della scorsa estate in Piazza del Plebiscito, dove ha celebrato il suo legame con la musica napoletana e ha presentato il suo ultimo lavoro “Dinastia”, Luchè è pronto a intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera, promettendo un evento memorabile.

Per chi è interessato, sono disponibili informazioni sui biglietti attraverso i suoi canali social e sul suo sito web ufficiale. Luchè continua a consolidarsi come una figura centrale nella musica italiana, capace di unire talento e innovazione.