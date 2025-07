Lucera Cultura 2025: eventi imperdibili in arrivo!

Lucera si prepara a vivere un’estate all’insegna della cultura e dello spettacolo, in vista del titolo di Capitale della Cultura di Puglia 2025. Grandi eventi animeranno il periodo estivo, a partire da agosto.

La rassegna teatrale “Estate Musa e Stelle” inaugurerà il 24 agosto, presso l’Anfiteatro Augusteo, recentemente ristrutturato per migliorare la capienza e i servizi. Questo evento, in collaborazione con Puglia Culture, avrà la musica come protagonista e offrirà un mix di generi e stili diversi. Tra gli spettacoli in programma, “Lettera ad Eduardo” di Massimiliano Gallo, “Haber, le sue canzoni e Bukowski” con Alessandro Haber il 26 agosto, e “Cafoni. Un racconto musica” di Michele De Virgilio il 31 agosto. L’evento culminerà il 2 settembre con “Quando un musicista ride” con Elio e si concluderà il 3 settembre con un concerto di Ermal Meta & Orchestra della Magna Grecia.

Il “Lucera Music Lights Festival” si svolgerà tra il 15 e il 17 agosto, con concerti di grandi nomi come Nek, Max Gazzè e The Kolors nella piazza Giacomo Matteotti.

L’8 agosto partirà anche la “Settimana Medievale”, organizzata dall’APS “5 Porte Storiche” di Lucera, che trasporterà il pubblico in un affascinante tuffo nel passato con tornei, accampamenti storici e spettacoli all’interno della Fortezza Sveva. Tra gli eventi, il “Torneo delle Chiavi” e un corteo storico con Sergio Muniz nelle vesti di re Carlo II d’Angiò si terranno il 12 e 13 agosto.

A settembre, dal 18 al 21, riprenderà il “Festival della Letteratura Mediterranea”, mentre i Progetti Speciali, che segneranno l’eredità culturale dell’evento, prenderanno il via, promuovendo interazione tra l’Amministrazione comunale e imprenditori locali con iniziative innovative e culturali.