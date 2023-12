Luce notturna dimmerabile luci LED per armadio scale cucina

6/10LED senza batteria:

Solo modalità di rilevamento. Dopo che le persone se ne vanno, si spegne automaticamente entro 15 ~ 20s.)

Interruttore di controllo dimmerabile 6/10/14/20/36LED:

1. First press: modalità sempre on.

2. Second press: modalità di rilevamento. Dopo che le persone se ne vanno, si spegne automaticamente entro 15 ~ 20s.)

3. Terza pressa: spegni le luci.

Interruttore di controllo USB 24/40/60LED:

1. First press: modalità di rilevamento. (le luci si illuminano automaticamente al 100% di luminosità quando le persone arrivano. Dopo che le persone se ne vanno, si spegne automaticamente entro 15 ~ 20s.)

2. Second press: modalità sempre on.

3. Terza pressa: modalità di rilevamento. (le luci si illuminano automaticamente al 50% di luminosità quando le persone arrivano. Dopo che le persone se ne vanno, si spegne automaticamente entro 15 ~ 20s.)

Specifiche:

1. Tensione di lavoro: DC3V-6V

2. Alimentatore: batteria AAA (Non includere)/Ricaricabile

3. Tempo di ritardo: 15-30s

4. Colore chiaro: bianco/bianco caldo

5. Distanza di sensibilità eccellente: circa 3-5 metri

6.LED Beads QTY: 6 pz/10 pz/14 pz/20 pz/24 pz/36 pz/40 pz/60 pz

7. Materiale: guscio in alluminio



Nota: questa luce non è impermeabile e non si installa in posizione con pioggia, umidità pesante.

Il pacchetto include:

1x LED PIR Sensor Cabinet armadio armadio luce