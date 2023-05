Luce Dei Tuoi Occhi: su Canale 5 il coming out di un personaggio transgender: “Sono sempre stata donna”

Il mondo transgender è sempre stato poco rappresentato nelle serie italiane, soprattutto quello dei minorenni. Nel recente passato però le cose sono un po’ cambiate e lo abbiamo visto nella serie Prisma su PrimeVideo e questa settimana su Canale 5 durante la seconda stagione della fiction Luce Dei Miei Occhi con Anna Valle.

Mattia Carrano: i segreti per recitare i due gemelli in Prisma, la serie LGBT del momento https://t.co/b9KDpxvcLr — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 12, 2023

In entrambe le serie i protagonisti sono due coppie di gemelli e se uno di loro si sente di appartenere al genere di nascita, l’altrə no. In Prisma avevamo Andrea e Marco, mentre in Luce Dei Miei Occhi abbiamo Andrea e Maurizio.

A interpretare i gemelli Andrea e Maurizio sono gli attori Simone Secce e Christian Roberto, che ci hanno regalato quello che è stato a tutti gli effetti il primo coming out di un personaggio transgender minorenne in una serie italiana Mediaset. Durante un confronto fra i due, Andrea si apre con Maurizio e gli confessa di essere innamoratə della ballerina Anita, ma di sentirsi una donna.

“Se voglio diventare comunque donna? È quello che ho sempre sentito di essere. Mi odi, ti faccio schifo?”, gli chiede Andrea. “Non è quello scemo” – risponde Maurizio, che aggiunge – “È quello che dovrai affrontare che mi fa paura. Le operazioni. Il dolore. Ti rendi conto che non sarai più la stessa persona? Come farai con la danza? Anzi, come faremo? Eh? Dicevi che dovevamo conquistare il mondo insieme e invece..“.

Gli sceneggiatori hanno deciso di raccontare così il coming out, con tanto di accettazione da parte del fratello preoccupato soltanto delle eventuali operazioni e del suo futuro nel mondo della danza. “Il futuro sarà anche meglio perché sarò io” – chiude Andrea – “Sarà un percorso lungo e complicato ma non posso più avere paura di diventare quello che sono. E se mi vuoi bene neanche tu devi avere paura“.