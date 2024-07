Luce Caponegro se la sente caldissima e la spara grossa

Luce Caponegro in questi giorni ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv dove ha dimostrato, tramite una risposta, di sentirsela calda. Anzi: caldissima.



Secondo la sua analisi, infatti, sembrerebbe che, se gli ascolti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi sono stati in discesa, è perché i suoi amici hanno smesso di guardare il reality dopo la sua eliminazione. Un’eliminazione a mio avviso ingiusta e avvenuta troppo presto (dopo una settimana), ma tant’è.

“Una volta uscita dal reality sono stata sommersa dai messaggi dei miei followers, amici e conoscenti, tutti che mi scrivevano che ero uscita troppo presto. C’erano rimasti così male che mi hanno confessato che dopo la mia eliminazione avevano smesso di guardare l’isola. Pare che i dati Auditel indichino che la settimana in cui ci sono stata io è stata la più vista. Magari è solo un caso ma tant’è!”.

Ovviamente, mi dispiace per Luce Caponegro, ma gli ascolti durante la prima settimana di reality sono sempre buoni. A prescindere da chi c’è nel cast. Calano generalmente col passare del tempo se le dinamiche non interessano (com’è successo all’edizione de L’Isola dei Famosi a cui lei ha partecipato). Insomma, sarà anche un nome popolare, ma sono quasi sicuro che la sua presenza in Honduras non abbia spostato lo share di mezzo punto.

“Posso solo che ringraziare Mediaset e Banijay per l’opportunità che mi è stata data. Mi dispiace solo del fatto che avrei potuto dare tanto rimanendo più’a lungo. A questo punto mi propongo per Pechino Express per rifarmi. (ride, ndr)”. […] “A Pechino Express andrei con Matilde Brandi oppure con mio figlio. Con Matilde c’è stata un’intesa immediata, ci siamo trovate fin da subito. Mi piacerebbe vivere allo stesso tempo un’esperienza così forte anche con mio figlio, potremmo mettere a prova la nostra connessione”.

