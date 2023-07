Lucchetti Socks Milano Set da 6 Paia di calze uomo lunghe caldo cotone colorate tendenza pois fantasia fashion Made in Italy

Dal marchio

Siamo specializzati nelle calze da uomo di tendenza, offriamo una collezione per ogni stagione, sempre aggiornatissima sulla moda del momento, ma creiamo anche motivi molto azzardati che incontrano i gusti della nostra affezionata clientela. Usiamo filati di qualità, oltre a tantissime calze moda, offriamo anche calze da uomo classiche, calze da lavoro, calze antiscivolo, calze termiche e in pile ecc, in generale seguiamo le tendenze del momento.

Scopri il nostro Mondo

Clicca per acquistare

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 18 maggio 2023

ASIN ‏ : ‎ B0C5MXDVWP

Numero modello articolo ‏ : ‎ 6 paia lunghe caldo cotone fantasia

Categoria ‏ : ‎ Uomo

✅ Materiali morbidi, colori reattivi, elastici che tengono ma non stringono. Calze curate in ogni particolare, vestibilità eccezionale, morbidezza unica, vi garantiamo che il comfort di questa calza è assoluto. Le cuciture sono piatte, quasi impercettibili, Indossate stanno a pennello. Fantasie di tendenza, colori e disegni vivi come nelle immagini.

92% Cotone 5% Poliammide 3% Elastan

Lavabile in lavatrice

✅ Le nostre calze vengono prodotte in tris a tema, calze con disegni innovativi e un mix di colori pazzeschi, un Brand, scolpito su un’etichetta originale.. La misura è UNICA da uomo, con un’ottima vestibilità .lavabili in lavatrice senza problemi

✅ Colori come le immagini, calze per chi ama vestirsi in modo unico con stile!

✅TAGLiE: Taglia unica da uomo che veste dal 41 al 46, regalandovi o regalando uno di questi Set, farete una bellissima figura con un costo molto contenuto. Vi stupirete da come il regalo sarà apprezzato, ve lo garantiamo noi, ma lo confermano anche i nostri numerosissimi affezionati clienti. Prodotto Italiano al 100% “Lucchetti Socks Milano” solo toccando il materiale capirete la differenza.

24,90 €