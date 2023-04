Lucca Summer Festival 2023: il programma dei concerti

Lucca Summer Festival 2023: tutti gli artisti e il programma dei concerti in tabellone nell’evento dell’estate italiana.

Tra i tanti eventi musicali che si tengono ogni anno in estate in Italia, uno dei più importanti e prestigiosi, ricco di concerti di straordinario valore, è il Lucca Summer Festival. Anche nel 2023, davanti alle Mura della splendida città toscana, sfileranno non solo alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, ma anche grandi protagonisti della musica internazionale, dal pop più raffinato al rock più duro. Scopriamo insieme il programma completo di tutti i concerti in tabellone in questa edizione.

Chi c’è al Lucca Summer Festival 2023?

Come ogni anno sono davvero importanti i nomi che affollano anche in questa edizione il programma del festival lucchese. Se è vero che purtroppo l’evento ha perso il live di Céline Dion, fermata da problemi di salute che l’hanno costretta a cancellare tutti i concerti in programma negli ultimi due anni, resta comunque un tabellone ricco di appuntamenti di grande prestigio a livello internazionale.

Diodato

Di seguito il programma completo del Lucca Summer Festival 2023:

– 29 giugno KISS con gli Skid Row

– 1° luglio i Simply Red

– 4 luglio Generation Sex (Billy Idol, Steve Jones, Paul Cook e Tony James)

– 6 luglio Bob Dylan

– 12 luglio Sigur Ros con King Princess

– 13 luglio Placebo

– 14 luglio Norah Jones

– 16 luglio OneRepublic

– 17 luglio Pat Metheny

– 20 luglio Lil Nas X

– 21 luglio Checco Zalone

– 22 luglio Blur

– 23 luglio The Chemical Brothers

– 25 luglio Jacob Collier e Snarky Puppy

– 28 luglio Robbie Williams e Diodato

I biglietti per tutti i concerti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Dove si tiene il Lucca Summer Festival

Il festival si trova in una delle location più belle in assoluto in Italia, nel cuore del centro storico della città di Lucca: piazza Napoleone. In questa splendida e suggestiva piazza, all’interno delle mura storiche, gli appassionati sia della Toscana che del resto d’Italia potranno assistere ad eventi davvero unici, magici.

Per raggiungere la piazza non c’è bisogno dell’automobile. Si può infatti arrivare a Lucca tranquillamente in treno, essendo la città servita dalle compagnie ferroviarie italiane. La piazza si trova a soli nove minuti a piedi dalla stazione. Se si arriva in macchina, è consigliabile parcheggiare al di fuori del centro storico per raggiungere la piazza a piedi.