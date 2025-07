Lucca: il nuovo attaccante del Napoli promette emozioni forti

Lorenzo Lucca, il nuovo attaccante del Napoli, ha partecipato a una conferenza stampa in cui ha condiviso le sue impressioni sul trasferimento e le aspettative per la sua carriera. Lucca ha sottolineato l’importanza dell’accoglienza ricevuta dal gruppo, definendolo fantastico e con un forte senso di unità, tutti impegnati verso un obiettivo comune.

Interrogato su Antonio Conte, il tecnico della squadra, Lucca ha espresso fiducia nel suo approccio, evidenziando la sua esperienza sia in Italia che all’estero. Ha affermato di voler apprendere dai suoi insegnamenti, in particolare per migliorare dal punto di vista tattico e mentale.

Riguardo a Romelu Lukaku, suo compagno di squadra, Lucca ha lodato le sue qualità e la sua carriera, manifestando entusiasmo nell’apprendere da lui e nel giocare insieme. Ha anche accennato a un episodio riguardante un rigore, chiarendo che è stato frainteso e che ora l’importante è concentrarsi sull’aiutare la squadra.

Lucca ha menzionato le tre persone più significative nella sua vita, ringraziando la sua famiglia e sottolineando l’emozione provata al Maradona ascoltando l’inno della Champions League, un momento che ha definito toccante. Infine, ha parlato dei suoi obiettivi personali, affermando di voler migliorarsi senza fissare aspettative di gol specifiche, preferendo apprendere e crescere gradualmente.