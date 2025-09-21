Lucca Film Festival: colpi di scena con Kevin Spacey sul red carpet

Il Lucca Film Festival è iniziato con grande clamore e senza una cerimonia ufficiale. La presenza di un mercato antiquario ha costretto il pubblico ad affollare il red carpet in attesa della prima proiezione del film “Duse”, presentato dal regista Pietro Marcello. Nonostante questa situazione informale, il primo “sold out” ha reso la serata un successo.

Marcello ha espresso la sua gioia per il pubblico presente: “Non me l’aspettavo”, ha dichiarato, spiegando che Valeria Bruni Tedeschi era la scelta ideale per il ruolo di Eleonora Duse, con la quale collaborare è stato un piacere grazie anche alle sue doti di regista.

La serata ha riservato altre sorprese, come l’arrivo di Kevin Spacey sul tappeto rosso di piazza del Giglio. L’attore ha ritirato il Premio alla Carriera e presentato il suo nuovo film “1780”, diretto da Dustin Fairbanks, in anteprima mondiale. Tuttavia, era attesa una contestazione da parte di gruppi e associazioni pro-Palestina, a causa del suo passato sostegno a posizioni filo-israeliane.

La protesta si è svolta pacificamente con slogan e cori contro Spacey, che ha comunque continuato a calcare il red carpet per entrare al Cinema Astra, dove lo attendevano fan entusiasti. Durante la premiazione, l’attore ha ringraziato per il premio e ha presentato il film con calore, prima di prepararsi per una masterclass il giorno successivo.

All’uscita dal cinema, Spacey è salito in auto senza difficoltà, portando sollievo allo staff del festival. Il presidente Nicola Borrelli ha dichiarato che erano pronti ad affrontare qualsiasi imprevisto.