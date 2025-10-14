19.2 C
Roma
martedì – 14 Ottobre 2025
Spettacolo

Lucca Comics & Games: La Magia del Fumetto Torna in Città!

Da StraNotizie
Lucca Comics & Games: La Magia del Fumetto Torna in Città!

📣 Lucca Comics & Games torna a mettere al centro la sua essenza più pura: il mondo del fumetto.
👉 Oltre 90 case editrici, padiglioni tematici, anteprime, edizioni limitate e centinaia di autori pronti a incontrare i fan.

📌 Un evento che trasforma Lucca in una città interamente dedicata alle storie disegnate e ai loro protagonisti.

🎫 Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto:

Articolo precedente
Scomparsa a Lipari, ricerche in corso per Ivano La Greca
Articolo successivo
UE: Inviato Urge USA a Coordinare Sanzioni contro la Russia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.