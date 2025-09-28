Lucca Comics & Games, il festival che conquista il cinema

Il Lucca Comics & Games, il festival più atteso dalla cultura pop, sbarca al cinema con il film-documentario I LOVE LUCCA COMICS & GAMES, che avrà la sua anteprima ufficiale alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione FreeStyle Arts. Questo evento rappresenta un’occasione unica per immergersi nell’energia e nelle emozioni della manifestazione, che ha trasformato la cultura popolare italiana in un fenomeno di caratura internazionale. Durante il red carpet, saranno presenti i protagonisti del documentario, le cui storie hanno contribuito a creare la magia di Lucca, rendendo l’appuntamento cinematografico ancora più emozionante.

Dopo l’anteprima, il film sarà proiettato nelle sale italiane solo per tre giorni: 10, 11 e 12 novembre, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Prodotto da All At Once e Lucca Crea, I LOVE LUCCA COMICS & GAMES offre uno sguardo inedito sulla manifestazione, presentando numeri impressionanti come oltre 300.000 visitatori e più di 900 ospiti ogni anno, ma soprattutto catturando l’energia e la passione che pervadono il festival.

Il progetto è stato ideato da Andrea Romeo e Manlio Castagna, che ha curato anche la regia e la sceneggiatura. In chiusura del film, il brano inedito “Lucca Around” è interpretato da Lillo Petrolo.

La sinossi ufficiale evidenzia come Lucca Comics & Games sia molto più di una fiera: è un’esperienza che unisce persone di tutte le età, raccontando storie personali e condividendo valori come accoglienza e gentilezza, rendendo la manifestazione un vero e proprio fenomeno culturale.