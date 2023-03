Lucas Peracchi vittima di offese omofobe per i video girati con gli altri ragazzi: “Io discriminato”

Lucas Peracchi da anni ha abbandonato la carriera televisiva per dedicarsi anima e corpo (soprattutto corpo) a OF, la piattaforma di video che gli fa guadagnare belle cifre. Intervistato da iGossip.it ha confessato:

“È partito tutto come un gioco. Si guadagna bene, ma non voglio dire le cifre. Mi diverto e non ho vergogna. Non ci vedo nulla di male in quello che faccio. Anzi l’ho sempre fatto per la moda. Per me non è cambiato tanto nel mostrarmi o realizzare video in privato. Grazie a Dio, il Signore mi ha fatto nascere fortunato di natura, quindi perché non sfruttare questa dote?”.