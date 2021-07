In USA e UK sono tantissimi i vip che hanno deciso di aprire un profilo OnlyFans, da Chris Brown, Tyler Posey ad Austin Mahone. In questi mesi però le cose stanno cambiando anche in Italia, visto che sono sempre di più i personaggi che scelgono di aprire un account sul famoso social a pagamento. Dopo Mariano Catanzaro, Alessio Lo Passo e Alex Palmieri, un altro volto di Uomini e Donne si è mostrato come mamma l’ha fatto. Lucas Peracchi (fresco di rottura con Mercedesz Henger) ha deciso di ascoltare i fan, che da molto tempo gli chiedevano di sbarcare su OnlyFans.

L’ex tronista ha spiegato che questa scelta è stata semplice, visto che lui ha sempre condiviso i suoi scatti sensuali sulle altre piattaforme e che quindi non si vergogna a mostrare il proprio corpo.

“Nuovo social! Sono ‘lucasgrizzly’ su OnlyFans. Così li almeno sono sicuro che non mi segnalano. Viva L amore e viva l’arte. Come mai ho preso questa decisione. Semplice, ho sempre scattato foto senza veli, non ci vedo e non ci vedrò mai nulla di male. Cosa c’è di strano nel farlo? E se devo dirla tutta, mi impegno così tanto ad allenarmi e poi che faccio, mi copro? Quindi ecco perché ho fatto questo passo”.

