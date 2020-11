La settimana scorsa Mercedesz Henger ha accusato Selvaggia Roma di averci provato con il suo ragazzo, Lucas Peracchi.

“Si parlava di un ipotetica entrata di Lucas al GF Vip. In quel periodo Selvaggia gli ha scritto. Lui me lo disse subito. Mi rivelò che lei cercava un tatuatore. Io gli dissi che secondo me lei ci stava provando. Il punto è che lei aveva scritto anche al mio fidanzato e lui non era l’unico”.