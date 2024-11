Lucarelli Vs Katia Ricciarelli: il Confronto su Ballando

Selvaggia Lucarelli ha risposto a Katia Ricciarelli, che durante una puntata di Domenica In l’aveva accusata di essere la causa della sua assenza da Ballando con le stelle. La Lucarelli ha commentato le affermazioni della Ricciarelli, che ha vissuto la sua esperienza nel programma Rai nel 2005 come presidente di giuria ma non vi è più tornata. Nella trasmissione condotta da Mara Venier, Ricciarelli ha dichiarato di non voler partecipare al programma e ha insinuato che la presenza di Selvaggia avrebbe influito sulla sua decisione di non accettare gli inviti ricevuti.

Durante il suo intervento, la Ricciarelli ha rivelato di non sapere nemmeno chi l’aveva invitata e ha espresso perplessità nel partecipare a un programma dove deve affrontare una giuria. Ha riferito: “Pensa se io alla mia età vado lì a passare gli esami”, suggerendo che l’opinione di Lucarelli fosse un deterrente.

La Lucarelli ha immediatamente replicato, sia a Domenica In che sui social, sottolineando che se qualcuno rifiuta un invito per paura di una giuria, non sarebbe incredibile se io avessi potere in quel contesto. Ha aggiunto, ironicamente, che i commenti sul suo potere la fanno sentire “la regina dell’universo” e ha criticato la Ricciarelli, dicendo: “Disse quella che si è fatta il giro di tutti i reality facendosi esaminare da opinionisti e televoto”. La Lucarelli ha fatto notare che, contrariamente a quanto affermato da Ricciarelli, non c’è mai stata un’invito formale per farla entrare come concorrente.

Dopo le frecciate, sia Mara Venier che Guillermo Mariotto hanno difeso la Lucarelli durante la puntata. La situazione ha evidenziato il clima teso tra le due donne, con una critica che si è trasformata in un botta e risposta pubblico. La questione ha attratto l’attenzione del pubblico, facendo discutere sulla partecipazione e le scelte dei vari concorrenti nei programmi di intrattenimento.