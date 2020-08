“Sta succedendo qualcosa di surreale: sto monitorando da qualche giorno i social e tutto quel vippame forse un po’ scaduto che in Sardegna ha preso il Covid, ci sta dando lezioni di vita e ci sta dicendo come comportarci. Non solo: ha deciso di rilasciare interviste, di condividere sui social, di rilasciare interviste come se il Covid improvvisamente non fosse una malattia ma uno status symbol, e questo è davvero inquietante”. Selvaggia Lucarelli decide di ‘metterci la faccia’ e -in una lunga serie di stories su Instagram, decide di denunciare un fenomeno che sta prendendo sempre più piede sui social.

