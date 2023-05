Lucarelli via da Ballando con le Stelle e arriva la d’Urso? Parla Milly Carlucci: “Ci siamo viste”

Sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle stanno circolando moltissimi rumor. C’è chi parla anche di un arrivo in giuria di Barbara d’Urso e Luisella Costamagna e dell’addio di Selvaggia Lucarelli. Di tutto questo ha parlato Milly Carlucci in un’intervista rilasciata a Chi. La conduttrice non ha smentito (ma nemmeno confermato) le voci, ma ha dichiarato di essere in buoni rapporti con Barbara e di averla anche vista.

“Caprarica e d’Urso nel cast della prossima edizione? Non ve lo dico! Se confermo i nomi di Antonio Caprarica, Nunzia De Girolamo, Luisella Costamagna? Nessuno. Perché il cast punta su individualità forti che, però, devono essere complementari in una squadra: devo comporre un gruppo prima di parlare di singoli nomi. Si vocifera di Barbara D’Urso? Noi siamo pedine del palinsesto, con Barbara non c’è mai stato niente di personale, anzi ci siamo viste, abbiamo chiacchierato, non è un mistero che un po’ di anni fa io l’abbia invitata da me come “Ballerina per una notte”: non è venuta per mancanza di tempo, era uno di quei periodi in cui aveva 3, 4 show insieme”.

Barbara D’Urso stavolta è vicina come mai a #BallandoConLeStelle,

il colpaccio su cui Milly Carlucci lavora da anni, potrebbe presto concretizzarsi! #AscoltiTv pic.twitter.com/BTwGlfOUX7 — Boomerissima (@Boomerissima) April 20, 2023

Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle?

Per Selvaggia quella finita lo scorso dicembre è stata un’edizione complicata di Ballando. Per questo in molti pensano che la giurata non tornerà a settembre. La giornalista Maria Giulia Comolli ha chiesto a Milly se la Lucarelli sarà ancora dietro al bancone del popolare show di Rai Uno, ma la Carlucci ha cercato di svicolare la domanda.