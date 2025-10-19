Lucarelli svela la strategia di Barbara d’Urso a Ballando

Selvaggia Lucarelli è stata ospite a Tv Talk, dove ha commentato il percorso di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle. In passato, le due giornaliste avevano avuto dei confronti accesi, ma durante il programma il comportamento di d’Urso è stato sorprendentemente pacato. Lucarelli ha fatto notare che Barbara affronta le provocazioni mantenendo un atteggiamento distaccato.

Quando le è stato chiesto se esistesse un “patto di non belligeranza” tra loro, Lucarelli ha risposto: “Non ci siamo mai sentite né accordate nel dietro le quinte di Ballando”. Ha sottolineato che la strategia di d’Urso è quella di non esporsi troppo. “Ha il terrore di diventare come gli ospiti che ha sempre voluto nei suoi programmi. Non vuole sporcarsi le mani,” ha aggiunto.

Lucarelli ha dichiarato che la presenza di Barbara è ridotta a una “eterna coreografia”, e rispondendo alla domanda della conduttrice Mia Ceran su un possibile abbandono del programma da parte di d’Urso, ha ironizzato: “Speriamo!”, suscitando risate in studio. Ceran ha poi chiarito che intendeva chiedere se ci sarà qualcosa di più oltre la coreografia, ma la Lucarelli ha risposto che non lo sa.

In un altro segmento della puntata, si è discusso di un’eventuale sostituzione di Guillermo Mariotto in giuria. Lucarelli ha affermato: “È irripetibile, non si può clonare, è inimitabile,” evidenziando il suo buon rapporto con il giudice.

Infine, ha espresso la sua opinione su This is me, il nuovo programma di Silvia Toffanin, dicendo che ha trovato interessante la parte con Alberto Tomba, ma ha aggiunto: “Anche se pensassi male, non te lo direi mai.”