Lucarelli sull’allontanamento di Madonia: “Non c’entro io. È la goccia che fa traboccare il vaso”

Molti utenti sui social media e alcuni programmi televisivi hanno collegato l’esclusione di Angelo Madonia da “Ballando Con le Stelle” alla sua discussione con Selvaggia Lucarelli durante l’ultima puntata. Tuttavia, Lucarelli ha chiarito nella sua newsletter che la decisione del team di “Ballando” non è stata influenzata da quel confronto diretto. Secondo la Lucarelli, la situazione era già insostenibile a causa del comportamento di Madonia e delle sue bizze, che hanno portato a prendere una decisione così drastica.

Selvaggia ha sottolineato che Madonia non ha lasciato il programma a causa della sua reazione a lei, ma per la sua condotta generale. Ha ricordato che Madonia è stato l’unico ballerino con il quale aveva mantenuto qualche comunicazione anche al di fuori del programma. Nonostante ciò, ha notato una mancanza di sintonia tra Madonia e la sua partner Federica Pellegrini, attribuendola non solo alla differenza di altezza, ma a un atteggiamento che definisce “cupido”. In effetti, Madonia sembra più concentrato sulla competizione con la fidanzata che sulla sua partner di ballo.

Secondo Lucarelli, Federica Pellegrini, essendo una persona intelligente, ha lasciato che Madonia si esprimesse, osservando la sua arroganza mentre cercava di proteggere la propria immagine. Alla fine, dopo un’uscita imbarazzante, Madonia ha salutato Pellegrini in modo infantile, trascurandola durante le interviste.

La decisione di escludere Madonia e sostituirlo con un altro ballerino è, a detta di Lucarelli, una scelta senza precedenti nella storia del programma. Conosce bene il team di “Ballando” e ha dichiarato che in passato sono sempre riusciti a gestire le situazioni difficili, dalle bizze ai contrasti, e che questa volta la situazione deve essere stata davvero insostenibile per arrivare a tale misura. La professionalità e il rispetto nell’ambito del programma sono stati messi alla prova e, alla fine, la situazione con Madonia ha richiesto un intervento deciso da parte della produzione.