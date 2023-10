Lucarelli sulla notizia di Fabrizio Corona a Ballando con le Stelle

Sul nuovo numero di Oggi il giornalista Alberto Dandolo ha annunciato la possibile partecipazione a Ballando con le Stelle di un nemico di Selvaggia Lucarelli. Secondo il settimanale Fabrizio Corona potrebbe essere uno dei prossimi ballerini per una notte: “Fabrizio è tornato in tv e convince e pare che lo vogliano anche far ballare adesso. Dopo Belve, Domenica In e Avanti Popolo ora potrebbe sbarcare in un altro programma della Rai. A viale Mazzini si rumoreggia di un suo arrivo a Ballando con le Stelle. Il ruolo non è di concorrente, ma di guest star, ballerino per una notte. Un’ospitata di una sola serata nella trasmissione di Milly Carlucci. La sua possibile partecipazione pare sia stata agevolata da un famoso agente che ha già chiuso altri contratti“.

Lucarelli sul rumor di Fabrizio Corona a Ballando con le Stelle.

Selvaggia Lucarelli ieri sera ha commentato la notizia che vorrebbe Fabrizio come ballerino per una notte nel programma in cui lei fa la giurata. Stando alle dichiarazioni della giornalista si tratterebbe di una fake news, una voce priva di fondamento: “La notizia uscita su Oggi che strombazza la partecipazione di gentaglia a Ballando mi risulta essere totalmente falsa. Soliti giochini di giornalisti e agenti che fanno uscire notizie false“.

🇮🇹 SELVAGGIA LUCARELLI ATTACCA CORONA “PREGIUDICATO, PROMUOVE LE SCOMMESSE E ROVINA LE INDAGINI” 🚨 Con un lungo post sui suoi social, #SelvaggiaLucarelli ha attaccato #FabrizioCorona 😱

Secondo la #Lucarelli, #Corona è un pluripregiudicato, che ha lanciato un sito con un nome di… pic.twitter.com/vOjoT6fEat — surfasport (@surfasport) October 15, 2023

Critiche di Selvaggia a Fabrizio a Non è l’Arena nel 2018.