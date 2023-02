Lucarelli stronca la Oxa, le critiche che non piaceranno all’artista

Nelle cinque serate del Festival di Sanremo Selvaggia Lucarelli ha commentato sui social e su Il Fatto Quotidiano i look e le esibizioni degli artisti in gara. La giornalista ha stroncato la canzone e più in generale il ritorno di Anna Oxa al Teatro Ariston.

“Siamo onesti: Anna Oxa è la grande delusione di questo festival. Una canzone da raduno tra druidi a Stonehenge, canzone che ‘parla all’anima’, lei dice, ma che sembra più parlare a chewbacca in Guerre stellari, visto che non si capisce un cavolo di quello che dice. E poi il look. Oxa ha scritto pagine indimenticabili della storia di Sanremo in fatto di look, mentre quest’anno si presenta con questi abiti tristanzuoli da maghella triste la prima sera e da suonatrice di bonghi ieri sera.

Tra look e sonorità sembra che l’esercito di Sauron debba assediare l’Ariston da un momento all’altro e invece almeno fino all’ingresso di Blanco non succede niente. Non so se sia stata colpa del rossetto sui denti che notoriamente allappa, ma non ho capito una parola del testo che ha cantato. Cioè, non ho capito una mazza a parte ‘libertà’ e ‘anima’ buttate lì, quindi in effetti la canzone sembrava un programma del Pd”.