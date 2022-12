Lucarelli si scaglia contro gli altri giurati di Ballando e cala il gelo

Durante la puntata di ieri di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli si è tolta tanti sassolini dalle scarpe. Dopo l’esibizione di Lorenzo Bigiarelli, la giornalista ha criticato i colleghi giudici accusandoli di essere stati eccessivamente severi con il suo compagno e forse troppo indulgenti con altri concorrenti, soprattutto con Iva Zanicchi (che nella prima puntata di Ballando le ha dato della T in diretta).

Selvaggia: “Lorenzo partiva da una situazione di svantaggio”.

“Io ho sempre detto che Lorenzo qui non avrebbe vinto grazie a me, ma che sarebbe dovuto andare avanti nonostante me. Paradossalmente partiva da una situazione di svantaggio. Tutti parlavano di conflitto d’interessi, ma qui c”è stato solo il conflitto. Il sentimento nei suoi confronti non è stato determinato solo dalla mia presenza e dall’antipatia che molti possono provare per me. Ma è stato condizionato anche da una severità della giuria nei confronti di Lorenzo, che io non ho visto nei confronti di nessuno qui dentro per dieci puntate. Io sono una precisa e mi sono segnata le cose che sono state dette su di lui e nemmeno tutte. Gli è stato detto: presuntuoso, scattoso, succube, freddo senza anima, fidanzato di, che non comunica, senza contenuti che dovrebbe imparare dai contenuti di altri, robottino, uno che prende i voti grazie ai miei follower, orsacchiotto, ragazzotto. Ci mancava solo la rapina a mano armata. Quindi è chiaro che questo tipo di giudizio, che non ha sfiorato nemmeno altri concorrenti che sono stati qui poco educati e volgari, ha investito solo Lorenzo.

Lucarelli: “Avete preferito una che racconta barzellette sporche”.

“Detto questo, mi dispiace che non sia venuto fuori né Lorenzo per quello che è e né lui per come balla. Questo mi addolora perché alla fine si è preferita una persona che racconta barzellette sporche a un ragazzo pulito. Poi per me Iva Zanicchi può vincere. Io tifo per lo show, però mi dispiace che questo tipo di trattamento sia stato riservato soltanto a lui”.

Nessuno tra i giudici ha replicato alle parole della Lucarelli e dal pubblico non è partito mezzo applauso, nonostante il discorso non facesse una piega.