Lucarelli rivela chi è il vip migliore e quello peggiore di sempre a Ballando

Nelle ultime sette edizioni di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli non si è mai fatta problemi a stroncare le esibizioni dei concorrenti (facendo scoppiare spesso litigate iconiche) e non ha mai risparmiato voti alti quando pensava fosse giusto darli. Anche nelle ultime due puntate di Ballando, la giudice ha dato voti alti (ad esempio a Gabriel Garko) e anche molto bassi, come nel caso di Iva Zanicchi, che ha risposto con un grave insulto. Forse per questo qualcuno si è chiesto chi sia il concorrente meno dotato e il più bravo per la Lucarelli. Senza pensarci troppo Selvaggia ha risposto alle domande dei follower e ha dichiarato che il ‘ballerino’ meno talentuoso per lei è stato Salvo Sottile, mentre il migliore per lei è stato Ettore Bassi.

“Il concorrente più negato di sempre? Direi Salvo Sottile, quasi peggio di me. Quasi. Il miglior ballerino di Ballando con le Stelle? Nelle edizioni in cui c’ero io Ettore Bassi, che non ha vinto la sua edizione”.

In effetti la Lucarelli non ha tutti i torti, Ettore Bassi è stato davvero uno dei ballerini più bravi…

Inizialmente era molto scettico ma è riuscito a fare qualsiasi cosa! A voi il tango di Ettore Bassi e @aletripoli87 #ballandoconlestelle @Ballando_Rai pic.twitter.com/6teCPmUs7O — Milly Carlucci (@milly_carlucci) May 31, 2019

Selvaggia Lucarelli: “Perché ho accettato la proposta di Milly Carlucci”.

La giornalista ha poi svelato come mai ha accettato il ruolo di giudice dello show di Milly Carlucci: “Ho accettato di partecipare perché vedevo il programma e mi piaceva un sacco. Non lo dico tanto per dire, lo guardavo davvero. Molto semplice. Per ora mi sto divertendo moltissimo anche dopo tutti questi anni. […] Quante persone blocco ogni giorno? Tantissime, soprattutto nei mesi di Ballando con le Stelle, in cui arriva il peggio soprattutto dagli hater del sabato sera, quelli con le foto profilo del chihuaua o del vaso di piante davanti alla porta, che sono i peggiori. Ho scelto da tempo di andare pochissimo in tv, perché la tv usa molto di più di quanto non si faccia usare. Per questo motivo non mi vedete spesso“.