Lucarelli risponde a Verissimo: chiarimenti su Ferragni

Durante la sua ospitata a “Verissimo”, Selvaggia Lucarelli ha affrontato vari temi, tra cui il suo attuale pensiero su Chiara Ferragni, la morte del fratello Simone e la sua relazione con Lorenzo Biagiarelli. In seguito, ha sentito la necessità di chiarire alcune affermazioni sui social. In merito a Ferragni, ha condiviso che è arrivato il momento di darle una seconda chance, in quanto ha già pagato un prezzo alto per i suoi errori. Lucarelli ha espresso empatia verso l’influencer, sostenendo che non ha senso criticare continuamente il suo passato ogni volta che pubblica una nuova foto. Tuttavia, ha precisato che Ferragni non si è mai scusata e continua a proclamarsi innocente nonostante le multe e i risarcimenti ricevuti. Ha ribadito che, finché ci sono procedimenti penali in atto, non si scuserà mai.

Selvaggia ha continuato dicendo che è possibile criticare le sue scelte e la sua incapacità di reinventarsi, ma che Ferragni ha diritto di vivere la sua vita senza costanti rinfacciamenti. Ha sottolineato che la parte interessante della sua storia è rappresentata dalla sua strategia di rinascita. Oltre a questo, ha anche voluto chiarire quanto detto riguardo alla morte del fratello, ammettendo di aver confuso le tempistiche, e ha smentito una dichiarazione di Biagiarelli riguardo al numero di creme notte portate in Amazzonia, precisando che erano 14 e non 15.