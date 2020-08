“Leggo che si sta cercando di rintracciare gli ospiti del Billionaire e di altri locali della Costa Smeralda. Io credo che le prime indagini serie debbano essere fatte su come sono stati istruiti e gestiti i dipendenti. Perché ricordiamo che il Billionaire (e non solo il Billionaire) è una discoteca principalmente al chiuso e quindi le precauzione dovevano essere triple”. E’ quanto denuncia Selvaggia Lucarelli che, postando un video e una foto del Billionaire, mostra immagini sorprendenti di un compleanno dove le persone non rispettano nessuna delle misure di precauzione, compresi i camerieri dello staff.

Fonte