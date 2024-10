Lucarelli lancia la sua prima frecciata a Barbara D’Urso: attesa per Ballando

Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso si preparano a un confronto infuocato domani sera a “Ballando con le Stelle”, dove la D’Urso parteciperà come ballerina per una notte. Le tensioni tra le due donne, che sono nemiche acerrime, sono risalenti al 2011, quando Lucarelli denunciò comportamenti scorretti da parte della D’Urso, soprattutto riguardo la sua vita privata e il figlio. Dopo una serie di intrusioni nella sua vita personale da parte di programmi concorrenti, Selvaggia intervenne in diretta per chiedere che si smettesse di parlare di lei e del figlio.

La Lucarelli racconta che, dopo l’incidente, si recò come ospite da Barbara D’Urso, ma fu rimproverata per la sua apparizione in un programma rivale. Da quel momento, la giurata ha promesso di non tornare mai più nei programmi della D’Urso e ha giurato vendetta.

Con l’avvicinarsi dell’evento di domani, la Lucarelli ha già lanciato un attacco sociale alla D’Urso tramite il suo profilo Instagram. Ha commentato le prove di Barbara a Ballando, suggerendole di astenersi dalla preghiera, evidenziando un fermo immagine di lei con le mani giunte. Questo fato ha ulteriormente alimentato le aspettative di un incontro teso tra le due.

C’è una certa attesa tra i fan del programma di danza, poiché entrambi le partecipanti non mancheranno di mostrare il loro disprezzo l’una per l’altra. Le parole provocatorie di Selvaggia preannunciano già una serata piena di colpi di scena. Lucarelli è nota per il suo spirito critico e la sua schiettezza, mentre D’Urso è una figura consolidata nel panorama televisivo italiano, quindi il mix delle loro personalità promette spettacolo e conflitto.

L’aspettativa è alta, e domani i telespettatori assisteranno a un evento che potrebbe restare impresso nella memoria della televisione italiana. Le dinamiche tra le due donne, cariche di rancore e rivalità, sono destinate a dare vita a un’esibizione che potrebbe non essere solo danza, ma anche una vera e propria battaglia mediatica.

In conclusione, la guerra tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli è solo all’inizio, e i fan sono pronti a seguire con entusiasmo il loro scontro su “Ballando con le Stelle”.