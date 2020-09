“Ho smesso di subire condizionamenti che provengono da giudizi estetici da tempo. Questo però non vuol dire che siano ininfluenti. Anzi”. Selvaggia Lucarelli torna a parlare di bodyshaming e, su Instagram, dedica un lungo post all’argomento annunciando di essere stata oggetto di una valanga di insulti e critiche dopo la puntata di ‘Ballando con le Stelle’, in cui gli utenti l’hanno attaccata perché ‘grassa’. La giornalista, dopo aver mostrato una serie di commenti (da ‘sei ingrassata tantissimo’ a ‘sei incinta? a ‘statte zitta e mettete a dieta’, fino a ‘ti sei mangiata il sesto giudice?’, solo per citarne alcuni).

