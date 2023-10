Lucarelli e Mammucari, lo screzio prima di Ballando con le Stelle

Teo Mammucari è stato il vero mattatore della prima puntata di Ballando con le Stelle, ma Selvaggia Lucarelli – nonostante le risate di tutti – non si è sbottonata neanche con un sorriso limitandosi a ricordare al conduttore dove si trovasse. “Fai spogliatoio, ma questo può andar bene una puntata, forse due..“.

La tensione fra i due va avanti da un decennio, da quando il conduttore litigò con la giornalista in seguito a un’intervista che rilasciò al settimanale Chi in cui criticò vari nomi dello spettacolo, fra cui Enrico Brignano.

“Mammuccari che spara a zero su tutti. Tracotanza abbinata a talenti non rilevati e camicie troppo corte, brutto mix“, commentò sui social Selvaggia Lucarelli: “Mi sfuggono i suoi talenti a parte quelli innegabili di indossare sempre una camicia il cui ultimo bottone si chiude 15 cm sopra l’ombelico e di trovare 34253 sinonimi di vaffa in tre minuti netti di trasmissione. Ah, la tracotanza. Ce l’avesse un briciolo del talento di Brignano“.

Parole a cui Teo Mammucari replicò indirettamente: “Chi vive di luce riflessa ha usato le mie parole, ma io resto me stesso, ognuno di noi ha il diritto di esprimersi e dire la sua, ma il disprezzo e la critica sono due cose diverse. I veri professionisti lo sanno“. Scatenando l’ira di Selvaggia Lucarelli: “Facesse una bella cosa Mammuccari. Accendesse un cero ai vertici Mediaset che gli fanno condurre un programma e lo pagano profumatamente da anni per stare in panchina. Rispolverasse il tavolo di plexiglass e ci infilasse sotto la sua prosopopea. E infine, si autoinvitasse a Lo Show dei Record: in antipatia detiene il record mondiale e non glielo toglie manco la Costamagna”.

Un bel clima sereno, eh?