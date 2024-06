Lucarelli e Codacons, battibecco su Fedez: “Mi stai minacciando?”

Fedez, la beneficenza fatta, il caso Iovino e lo schiaffone dato a Naska sono stati argomenti dell’ultima puntata di FarWest. A commentarle in studio è stato Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, mentre Selvaggia Lucarelli, è stata ospite in collegamento. Fra i due poi è nato un piccolo scontro.

Il primo a parlare è stato Carlo Rienzi. “Sulla beneficenza di Fedez non ci risulta nessuna opacità anche perché non ce ne siamo mai occupati, ben venga che qualcuno se ne occupi. Anche se non dovrebbero farlo con accanimento. Quello che ho notato nel servizio è che la giornalista sembrava un po’ accanita. La beneficenza pure se è poca è importante farla“. “Sono allibita dalle parole del Presidente del Codacons” – ha replicato Selvaggia Lucarelli – “Parla di accanimento nei confronti di Fedez perché una giornalista gli ha fatto delle domande? Lui ha denunciato Chiara Ferragni in 104 procure d’Italia e parla di accanimento? Mi viene un po’ da sorridere“.

Lucarelli e Rienzi, il battibecco

“La beneficenza è una cosa importante” – ha precisato Rienzi – “noi non abbiamo fatto nessuna guerra con nessuno. Ma se succedeva qualcosa di negativo lo denunciavamo, come abbiamo denunciato altre persone e come denunceremo anche lei [Selvaggia, ndr] se dovesse succedere. Potrebbe capitare a tutti. Anche lei [Selvaggia, ndr] è stata coinvolta in un paio di questioni piuttosto delicate ho letto su internet. Ho guardato su Google e ci sono delle cose di cui non voglio parlare“.

Una provocazione a cui Lucarelli ha così risposto: “Ma cos’è questo atteggiamento vagamente minatorio, mi sta minacciando? Rienzi mi ha già denunciato più volte per fatti di una certa rilevanza del Paese, tipo il mio ex (?) fidanzato che partecipava a Ballando con le Stelle: mi ha denunciata per conflitti di interessi. Com’è finita? Sono finita in galera. Ma non dobbiamo litigare io e lei questa sera“.