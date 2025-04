Lucarelli contro Fedez: la sentenza sul caso ‘bimbominkia’ è arrivata

Selvaggia Lucarelli è stata prosciolta dall’accusa di diffamazione nei confronti di Fedez. La controversia risale a due anni fa, quando la giudice di Ballando con le stelle definì il rapper “bimbominkia” in riferimento alla sua rottura con Luis Sal e alla chiusura del podcast Muschio Selvaggio. Il giudice Luigi Cernuto ha dichiarato che non ci sono “presupposti per una ragionevole ipotesi di condanna”.

Secondo quanto riportato dall’AGI, la sentenza di non luogo a procedere è stata emessa al termine di un’udienza pre-dibattimentale, stabilendo che non era necessario un ulteriore approfondimento. L’avvocato di Lucarelli ha chiarito che l’espressione non è stata considerata offensiva. In effetti, Fedez stesso ha usato termici simili nelle sue canzoni, come in “Bimbiminkia4life”.

La controversia è iniziata il 9 giugno 2023, quando Selvaggia pubblicò un video di Luis Sal su Instagram, commentando la sua coraggiosa reazione dopo la rottura con Fedez. La reazione sui social da parte degli utenti è stata mista, con alcuni che hanno ironizzato sulla situazione, evidenziando il “certificato” del tribunale che conferma l’espressione usata dalla Lucarelli.

In sintesi, dopo aver esaminato il caso, il giudice ha chiarito che l’uso del termine “bimbominkia” non costituisce diffamazione e la Lucarelli ha espresso la propria soddisfazione per l’esito della vicenda sui social, mentre gli utenti hanno continuato a commentare in modo ironico.