Daniele Dal Moro avrebbe dovuto condurre la serata di beneficenza contro la violenza sulle donne a Verona, ma dopo i dubbi sollevati da Selvaggia Lucarelli (e la successiva reazione di lui, con tanto di sbrocco su Threads e querela), l’organizzazione ha deciso di estrometterlo.

“In data 20/01/2024 avrei prestato la mia immagine in forma gratuita per un evento benefico in favore di CADMI” – aveva scritto Dal Moro – “Se rendermi disponibile in termini di tempo, immagine e annessa divulgazione deve ritorcersi negativamente sulla mia persona, cedo senza alcun problema il testimone”.

Il caso ha voluto però che il testimone Dal Moro lo abbia ceduto proprio a… Selvaggia Lucarelli! Ad annunciarlo è stata l’organizzazione che ha sottolineato come la giornalista sia andata a titolo gratuito. Una precisazione doverosa dopo che Daniele, sui social, aveva scritto che lei non avrebbe condotto mai nulla gratuitamente.

“Lucarelli sai perché chiamano quelli come me a condurre e non quelle come te? Perché tu gratis non ci vai, nemmeno per beneficenza“.

Lucarelli condurrà l’evento contro la violenza sulle donne che avrebbe dovuto condurre Dal Moro

“A seguito delle polemiche sulla partecipazione di Daniele Dal Moro all’evento di raccolta fondi in memoria di Chiara Ugolini, previsto per il 20 gennaio presso il Teatro Comunale di Fumane (VR), abbiamo chiesto a Daniele di fare un passo indietro per evitare che la finalità importante dell’iniziativa venisse in qualche modo oscurata, essendo prioritario per noi l’impegno contro ogni violenza di genere. La serata sarà invece condotta dalla giornalista Selvaggia Lucarelli che ha prontamente dato la propria disponibilità, a titolo gratuito. Vi invitiamo ad essere numerosi. A presto”.

