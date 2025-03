Lucarelli attacca Fedez sulla denuncia a Corona: ‘Sei stato tu a crearlo’

Selvaggia Lucarelli ha commentato la richiesta di ammonimento da parte di Fedez contro Fabrizio Corona, che è stato accolto dalla Questura di Milano per “atti persecutori”. La Lucarelli ha espresso le sue critiche nei confronti di Fedez, accusandolo di ipocrisia per aver contribuito a “creare il mostro” che è Corona. Lei mette in evidenza come, fino a poco tempo fa, le azioni di Corona nei confronti di altre persone non fossero un problema per il cantante, il quale ora si lamenta dopo essere stato colpito dal comportamento dell’ex paparazzo.

La giornalista ha dichiarato che ha cercato di ottenere un ammonimento nei confronti di Corona senza successo in diverse occasioni, subendo insulti e minacce, anche nei confronti della sua famiglia. Nonostante le sue denunce, afferma che le autorità hanno ignorato le sue richieste, mentre Fedez ha ottenuto l’ammonimento rapidamente. Lucarelli ha indicato che Corona continua a perseguitarla, facendo notare anche l’indifferenza delle istituzioni nei suoi confronti, rispetto alla rapidità con cui Fedez ha ricevuto supporto legale.

La critica di Lucarelli si concentra sulla disparità di trattamento da parte della giustizia, evidenziando che molte donne in pericolo richiedono protezione e attenzione, senza riceverla, dichiarando con amarezza di come la giustizia sembri funzionare diversamente per chi ha notorietà. La sua posizione è un invito a riflettere su quanto sia difficile ottenere aiuto in situazioni di reale pericolo.