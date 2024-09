Lucarelli Attacca Fedez e Tony Effe: Una Critica Diretta al Rapper

La blogger Selvaggia Lucarelli ha attaccato duramente Fedez su Instagram, dopo il suo diss contro il rapper Tony Effe. La situazione è esplosa quando Tony ha lanciato frecciatine a Fedez, menzionando anche Chiara Ferragni, ex compagna del rapper. Fedez, rispondendo, ha coinvolto Chiara Biasi, accusandola di comportamenti discutibili e di avere dipendenze. Questo ha scatenato una valanga di critiche nei confronti della Biasi, che è diventata una vittima collaterale di questo scontro mediatico.

Selvaggia, notoriamente critica nei confronti di Fedez, non ha perso l’occasione per ribattere. Ha commentato ironicamente l’ipocrisia di Fedez, che prima parlava dell’importanza delle parole, ma poi ha lanciato insulti pesanti, come quello di “droga” a Tony Effe e di “keta” a Chiara Biasi. Ha anche messo in dubbio la sincerità di Fedez definendolo un “kattivone” che attacca nel modo più infimo le persone.

Dalla sua storia Instagram, Lucarelli ha espresso il suo astio nei confronti di Fedez, sottolineando che il rapper sembra vivo in un continuo conflitto e che le sue uscite ultimamente siano sempre più sconsiderate, come il presunto pestaggio di un suo “nemico” e flirt poco rispettabili. Il tono di Selvaggia mette in luce quanto il comportamento di Fedez possa apparire contraddittorio e arrogante, specialmente considerando le sue precedenti dichiarazioni controvezzate.

Il battibecco tra Fedez e Tony Effe non è solo un semplice diss ma riflette un clima di rivalità aperta in cui altri soggetti, come Chiara Biasi, vengono coinvolti senza volerlo. Chiara, che ha semplicemente espresso supporto per Tony, si ritrova così al centro della polemica, colpita da insulti e attacchi gratuiti.

In sintesi, la situazione evidenzia dinamiche complesse tra influencer e rapper, mostrando come il potere delle parole possa avere conseguenze inaspettate e pesanti nel mondo pubblico. Fedez, con le sue recenti azioni, si è così messo contro non solo Tony Effe, ma anche chiunque si trovi anche lontanamente nella sua orbita. La Lucarelli, da parte sua, continua a mettere in discussione il suo comportamento, evidenziando le contraddizioni e l’ipocrisia dell’artista.