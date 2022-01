L’antipatia tra Soleil Sorge e Luca Vismara ha radici profonde, che arrivano da L’Isola dei Famosi che hanno fatto insieme nel 2019. In Honduras i due se ne sono dette di tutti i colori e il cantante di Amici ha “fatto fuori” la sua rivale al televoto. Vismara e la Sorge però si sono rincontrati – per colpa mia – ai Biccy Awards 2020, durante lo show di capodanno (che potete rivedere integralmente qui). Proprio di questo Luca ha parlato ieri sera al GF Vip Party di Giulia Salemi e Gaia Zorzi.

“Io spero non vinca e che ci sia qualcuno che la faccia fuori al televoto come ho fatto io a L’Isola. Poi ci siamo ribeccati allo show di Biccy ed è tutto documentato. Sapete perché ho accettato quella trasmissione? Perché avevo fatto una chiamata con lei poco prima, lei doveva condurre. Io non sarei mai andato a una roba del genere con lei che conduceva. Però siccome l’ha organizzato un mio amico, ho subito detto ‘ok lo faccio’. Mi sono sentito con Soleil prima della diretta e lei è stata carinissima, molto gentile davvero. Quindi mi sono detto ‘ok dai tutto a posto, chi se ne frega se abbiamo litigato a L’Isola’. Poi è partita la diretta e lei ha iniziato ad insultarmi in modo pesante e c’è ancora la puntata che potete rivedere. – ha concluso Luca Vismara – Soleil c’è andata giù in maniera davvero forte“.

In un mondo giusto Luca sarebbe già in quarantena (come Delia Duran), pronto a scatenare il caos con Soledad.

Gaia Zorzi sulla lite ai Biccy Awards 2020.

“Certo che mi ricordo del litigio agli Awards di Biccy, c’ero anche io era il capodanno 2021. Io e te Luca eravamo insieme a questo programma on line! Io ero lì per ritirare un premio per Tommaso, che non poteva perché era al GF. Luca ha avuto un momento di tensione forte con Soleil. Sì è successo tutto in diretta”.

Luca Vismara pubblica un audio con Soleil prima della diretta dei Biccy Awards.