Luca Vismara si è fidanzato con Peter Seggio

Luca Vismara si è fidanzato e chi lo segue su Instagram se n’è accorto da un po’. Sono settimane, infatti, che l’ex cantante di Amici pubblica storie con Peter Seggio ma chi credeva fosse una semplice amicizia si è dovuto ricredere.

Lo scorso weekend Luca Vismara ha infatti ufficializzato la sua relazione col modello Peter Seggio tramite Instagram. “Hai paura dell’amore solo se non hai mai saputo cosa significhi amare veramente”, ha scritto pubblicando una tenera foto di un bacio scattata dal Palermo Pride. La stessa manifestazione che ha visto sfilare pure un altro volto di Amici, il ballerino Samuel Segreto.

Questa è la prima relazione che Luca Vismara mostra pubblicamente, nonostante non abbia mai fatto mistero della propria omosessualità fin dai tempi di Amici di Maria De Filippi e di conseguenza anche a L’Isola dei Famosi, reality a cui ha partecipato l’anno dopo classificandosi terzo dietro Marina La Rosa (vincitrice morale) e Marco Maddaloni (vincitore effettivo).

Luca Vismara oltre a fare il cantante è da tempo anche su OF, ma non ho idea se lì appare pure il fidanzato in qualche modo oppure no. Nel dubbio, fatecelo sapere nei commenti.

Luca Vismara, sua mamma ha partecipato a The Voice Senior

Il cantante è un figlio d’arte, sua mamma è Viviana Stucchi, bambina vincitrice della sesta edizione dello Zecchino d’Oro (1964) con il brano Il Pulcino Ballerino. Di recente è stata vista anche a The Voice Senior da Antonella Clerici.