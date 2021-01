Luca Vismara e Soleil Sorge sono stati, volenti o nolenti, i veri protagonisti dell’evento Ciao 2020 Io Esco perché in poche battute la loro conversazione è passata – da un sano battibecco ironico – ad offese personali su look reciprochi e rispettive carriere.

Una discussione culminata con il collegamento chiuso dalla Sorge in piena modalità Ilary Blasi *qua lo show quando inizia e quando finisce lo decido io* con tanto di nuovo collegamento di Vismara – a sorpresa e fuori programma – che ha preteso il diritto di replica.

Luca Vismara e Soleil Sorge, lo scontro in diretta

Lo scontro fra Luca e Soleil avvenuto a #Ciao2020ioesco è cliccatissimo ed il cantante, oggi, si è sfogato sui social.

Il giorno successivo Luca si è così sui social, accusando Soleil di avergli fatto “un’imboscata organizzata a sua insaputa” e che con questo suo intervento ha “dimostrato che non sarà mai una conduttrice”.

“Circa la trashata/imboscata di ieri organizzata da Soleil e Parpiglia (autore del programma streaming): ho accettato l’invito solo ed esclusivamente per ritirare virtualmente il premio per Tommaso Zorzi al quale mi lega un’amicizia da anni. Abbiamo fatto la prova di collegamento alle 20 circa dove Soleil si è mostrata carina e disponibile. Abbiamo riso e scherzato e ci siamo fatti gli auguri. MAI avrei voluto litigare con lei, pensavo ci saremmo scambiate battute (sì, taglienti, ma non offensive). Mi ha insultato e offeso e tolto il collegamento (poi riattivato perché ho letteralmente mandato a fare in cu*o tutti gli artefici di questo siparietto che avevano poi la coda tra le gambe). Tutto programmato a mia insaputa. (Ho il video della conversazione pacifica avvenuta con Soleil prima del collegamento). Il mio Wi-Fi non andava neanche bene purtroppo, ma vabbè, è andata così”.

E ancora:

“Soleil vorrebbe fare la conduttrice e ha pensato di avermi asfaltato. Povera stupida. Così facendo ha solo dimostrato che conduttrice non sarà mai: non inviti un tuo ospite per INSULTARLO e trattarlo come l’ultimo dei pirla. Pensavo di fare una cosa divertente, mi sono ritrovato dentro a una poracciata. MAI PIÙ e scusate per il brutto (e poraccio) spettacolo”

