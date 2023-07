Luca Vismara gay? Il cantante fa chiarezza sul suo orientamento

Luca Vismara non ha mai fatto mistero del proprio orientamento s3ssuale, ma allo stesso tempo non ne ha mai parlato apertamente. Sappiamo che ha avuto un flirt con Tommaso Zorzi, ha raccontato di essere stato vittima di alcuni attacchi omofobi a L’Isola dei Famosi e infine qualche giorno fa ha dichiarato di essersi fidanzato col modello Peter Seggio.

“Ci tengo a fare una premessa. Questa è la prima volta che parlo del mio orientamento s3ssuale” – ha esordito il cantante a Gay.it – “Ma ti spiego il perché: non l’ho mai tenuto nascosto ma non ho mai sentito l’esigenza di parlarne perché per me era molto più importante fare piuttosto che dire. Le persone etero non radunano amici e parenti per affermare la propria s3ssualità ma sono sé stessi, punto e basta. Lo stesso ho voluto fare io. Sin da piccolo, infatti, tutte le persone che mi circondavano mi hanno insegnato che non esisteva una forma giusta o una sbagliata di amare. Per questo odio le etichette. Ho sempre saputo di provare attrazione sia per gli uomini sia per le donne e sono sempre stato libero di esprimermi. Inizialmente mi piacevano le ragazzine e i ragazzini; poi sono stato fidanzato per quattro anni con una ragazza che ho amato follemente; poi ho avuto altre esperienze sia con ragazzi sia con ragazze. Nella mia testa, però, non c’è mai stata confusione bensì ho sempre seguito il cuore e ho voluto bene e amato le persone aldilà che fossero uomini o donne”.