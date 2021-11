Il detto è “non c’è due senza tre” ma al momento Luca Vismara deve accontentarsi di due reality show nel curriculum dato che, dopo Amici e L’Isola dei Famosi, quest’anno dovrà accontentarsi di vedere il Grande Fratello Vip dal salotto di casa sua.

A svelare questo aneddoto è stato proprio il cantante su Twitter in risposta ad una sua follower.

“Perché non vado al Grande Fratello Vip? Io vi ringrazio perché me lo scrivete sempre e mi fate sorridere, ma lo dico una volta per tutte. Questa volta ero stato contattato e ho fatto il colloquio, ma non rientravo evidentemente in ciò che avevano in mente. Sono scelte di cast e va benissimo così!”.

Luca Vismara al Grande Fratello Vip sarebbe stato un alleato di Davide Silvestri ed un rivale di Soleil Sorge dato che la loro antipatia, nata in Honduras nel 2018, dura tutt’ora. Il loro ultimo incontro-scontro risale a meno di un anno fa durante la diretta del Capodanno di Biccy. In quell’occasione Soleil era la conduttrice e Luca un ospite in collegamento. E com’è andata fra i due ormai è storia nota.

Luca Vismara punge Soleil Sorge: “Mi ha fatto un’imboscata, non inviti un ospite per insultarlo […] povera stupida” https://t.co/0CpPu2X0kT #Ciao2020ioesco — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 2, 2021

Luca Vismara, salta l’ingresso del rivale di Soleil al GF Vip: “Sono stato contattato, ma non rientravo in ciò che cercavano”

Io vi ringrazio perché me lo scrivete sempre e mi fate sorridere, ma lo dico una volta per tutte.

Questa volta ero stato contattato e ho fatto il colloquio, ma non rientravo evidentemente in ciò che avevano in mente.

Sono scelte di cast e va benissimo così! 😘😘😘#GFVIP https://t.co/FPLT37Hurm — Luca Vismara (@LucaVismara) November 22, 2021