Luca Vismara ieri sera è stato ospite a Live Non è la d’Urso dove ha chiarito il suo rapporto con Tommaso Zorzi mettendo i puntini sulle i sulle accuse che gli erano state mosse da Kevin la scorsa settimana.

“Non sono venuto qua a litigare con Kevin, sono qua solo per replicare. Barbara, giustamente, ha detto che io sono un ex di Tommaso perché tu [Kevin, ndr] mi hai tirato in ballo”.

Il cantante ha poi precisato:

“Io non ho mai rilasciato queste dichiarazioni: c’è stato un periodo a dicembre in cui un po’ di giornalisti, fra cui anche il sito di Fabiano che tu conosci e che gestisce Biccy, che mi ha detto ‘so che hai avuto alcuni incontri con Tommaso, vuoi rilasciare alcune dichiarazioni? Perché io tanto comunque pubblico il tutto‘. Io a quel punto ho preferito anticipare e – per non romanzare proprio su questa storia – ho anticipato e l’ho detto io”.

E ancora:

“Io e Tommaso non siamo mai stati fidanzati ed a me non piace giocare sulla pelle delle persone. Ovviamente è normale che se quando tu accetti di fare un reality tutto ciò che ruota attorno esce fuori. Io non ho mai avuto una relazione con Tommaso. Ci conosciamo da quasi 10 anni ed è vero che io e Tommaso ci siamo visti anche da non-amici, ma c’è un po’ di differenza: non sono l’ex, non sono mai stato un suo fidanzato”.

Nel dubbio pare che Kevin abbia ora un nuovo corteggiatore, mentre Luca Vismara sembrerebbe essere single. Cosa ne penserà Tommaso Zorzi?

Luca Vismara a Live Non è la d’Urso replica a Kevin e fa chiarezza sul suo rapporto con Tommaso Zorzi

Luca e Kevin si confrontano a #noneladurso sul mio scoop lanciato la notte di Capodanno. Tommaso Zorzi è il miglior concorrente del #GFVip e nonostante ad oggi sia single, in passato ha avuto un paio di flirt niente male… 😜😏 @LucaVismara #TZVip pic.twitter.com/PJF8hs22Bi — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 1, 2021

potremmo dire che è stata una escopata e basta #noneladurso pic.twitter.com/OdkxmO7ctL — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 31, 2021

Ecco il video completo: