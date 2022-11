Luca Vezil, dopo Valentina Ferragni ha una nuova fiamma? Le foto incriminate e la sua risposta

Lo scorso mese Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati a sorpresa dopo circa nove anni di fidanzamento.

“Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. – ha scritto la sorella di Chiara Ferragni su Instagram – Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta”.

Un annuncio che ha sconvolto i fan della coppia e che non ha seguito ulteriori dichiarazioni ufficiali, anche se i gossip a riguardo sono sempre stati numerosi. Un paio di settimane fa, ad esempio, Valentina Ferragni è stata accostata ad Alvaro De Juana, un attore spagnolo, ma la notizia è stata prontamente smentita. Questa volta però è toccato a Luca Vezil.

“Luca Vezil, dopo aver archiviato la storia d’amore con Valentina Ferragni, è stato sorpreso dal settimanale Chi per le strade di Milano mentre beve un drink con la sua nuova ragazza durante la notte di Halloween, lui è travestito da incursore “notturno”, lei da sexy collegiale in minigonna e cravatta” – si legge sul noto settimanale – “I due sembrano essere felicissimi, ma sembrerebbe che Vezil, questa storia, l’avesse iniziata proprio mentre stava con la Ferragni. Sarà vero? E come reagirà Valentina dinanzi a queste foto?”.