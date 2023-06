Luca Vetrone sbotta: “Ero a fare i bisogni di notte e l’ho beccata”

Non solo Andrea Lo Cicero, in questi giorni a L’Isola dei Famosi anche Luca Vetrone si è schierato contro Nathaly Caldonazzo. Ieri mentre parlava con Gian Maria Sainato e Alessandra Drusian, il giovane naufrago ha rivelato di aver beccato la Caldonazzo in piena notte mentre prendeva della minestra, lasciando poi il fuoco quasi spento.

“Ragazzi devo dirvi una cosa che mi ha infastidito. Ieri notte mi scappava e mi sono svegliato. Avevo la vescica piena e mi sono messo a fare i bisogni e ho visto lei che si è allontanata e si è messa dietro al totem. Come se non si volesse far vedere da nessuno. Io ho fatto finta di nulla, mi sono steso e ho visto che dopo due minuti è tornata alla pentola, l’ho osservata, si è presa della minestrina, ha preso la pentola, l’ha spostata e se n’è andata. Il fuoco stava morendo, ragazzi era quasi morto. Mi sono alzato e ho trovato il fuoco quasi spento. Adesso appena torna devo parlarle. Sto cercando il momento giusto per dirle che l’ho beccata. Lei è una che usa il fuoco e lo fa spegnere. Il fuoco è un bene primario. Poi è bugiarda dice che non è vero, ma è lei che lo fa spegnere”.

Luca Vetrone ha affrontato Nathaly.

Pochi minuti dopo essersi lamentato con Gian Maria e Alessandra, Luca Vetrone ha deciso di confrontarsi con Nathaly: “Devo parlarti. L’altra notte ho visto che sei andata lì e poi sei andata via. Ti sei presa il minestrone lasciando il fuoco che si stava spegnendo. Almeno cerca di riaccendere il fuoco se lo usi. Mi ha dato fastidio, ti ho vista. Volevo vedere che succedeva e sono rimasto ad osservarti. Te ne sei andata e io mi sono alzato per rianimare il fuoco. Non è corretto nei confronti di tutti andare di notte a mangiare e lasciare il fuoco mezzo spento“.

Ormai è sempre più chiaro, Nathaly ed Helena stanno giocando L’Isola da sole contro il resto del gruppo.