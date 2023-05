Luca Vetrone, incidente imbarazzante durante il girarrosto: “Quando scappa, scappa”

Il girarrosto è una tra le prove più temute dai naufraghi, eppure ieri sera Luca Vetrone e Pamela Camassa se la sono cavata benissimo. I due concorresti sono rimasti appesi per più di 10 minuti, diventando così entrambi leader della settimana. Da casa qualcuno ha notato che ad un certo punto però il ragazzone ha fatto una faccia molto sofferente e il suo costume ha iniziato a gocciolare. Su Twitter si legge: “Oddio ma ho visto solo io che lui ha appena fatto plim plim?”. “Ragazzi ma come mai gocciolano i pantaloncini?”. “Il finto Onestini se l’è fatta addosso“.

A gettare benzina sul fuoco è arrivato il profilo ufficiale de L’Isola dei Famosi (quest’anno più simpatico e sul pezzo del solito), con un tweet molto particolare in cui si vede la scena incriminata: “Quando scappa, scappa“.

Se volete vedere il momento in questione, qui trovate il video integrale della prova e quando il timer del girarrosto segna 6:25 minuti effettivamente i pantaloni del naufrago gocciolano. Si tratta di acqua dell’oceano o no?

Sull’Isola Luca Vetrone ha discusso con alcuni naufraghi (l’ultima è Helena Prestes), ma ha anche trovato un amico, Christopher, e l’ha difeso dopo che questo è stato accusato da Andrea Locicero di aver rubato la sua scorta di paguri.

“Mi schiero dalla parte di Christopher e lui non mi ha mai dato modo di pensare che ruba le cose degli altri. Non mi piace questo accanimento su di lui. La lite tra lui e Andrea non mi è piaciuta. Se sono dalla parte di Christopher non è solo perché con lui ho stretto un rapporto. Sono abbastanza oggettivo in questa situazione. Poi non mi piace quando le persone vengono giudicate ingiustamente, sia fuori che qui sull’isola. Quindi no, Christopher non ha preso i paguri di Andrea”.