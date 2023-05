Luca Vetrone, grave accusa di Helena: “Ecco cosa mi ha fatto”

All’inizio della loro avventura in Honduras Luca Vetrone ed Helena Prestes si sono avvicinati, tanto che Nathaly Caldonazzo pensava che tra i due potesse nascere qualcosa in più di un’amicizia. Adesso però il tiktoker e la modella continuano a discutere e pare che tornare alla vecchia armonia sia quasi impossibile.

Helena ieri subito dopo la puntata ha raccontato a Nathaly che Luca Vetrone l’avrebbe spintonata. La naufraga ha dichiarato che stava per prendere un cocco, quando il ragazzo è arrivato e l’avrebbe allontanata (lei fa il gesto di una spinta).

“Oh ragazze, ho trovato un cocco prima, sono andata per prenderlo e lui mi ha fatto così… boom! E poi si è preso lui il cocco. Questa per me è la terza nomination, ma mi sento più forte che mai. Lotterò fino alla fine qui e manderò via loro uno per uno”.

Sarà la verità, oppure Helena ha esagerato?

“Tu mi hai accusato di non avere personalità perché ti volevo nominare. Io non ti volevo nominare per la nostra discussione, ma per una serie di motivi. Il problema è che sei stata scontrosa e prepotente con tutti. Certe cose mi danno fastidio. Io so già che tu parli alle spalle di me e anche di altri. Ho già detto cosa dici di me alle spalle, lo sai bene, mi hanno riferito tutto. E non dire che faccio un gioco brutto, io dico la verità sempre.

Da quando hai fatto quell’uscita l’altro giorno non ci siamo più chiariti. All’inizio andavamo d’accordo, poi hai detto di tutto. Questa è falsità e non mi piace. Io c’avevo messo la pietra sopra alla litigata, poi ho saputo che hai sparlato di me. Dopo che abbiamo battibeccato ti sei comportata ancora peggio, i hai anche insultato. I tuoi atteggiamenti mi danno fastidio e non mi hai mai chiesto scusa. Se poi dici che sono antipatico amen, non è mica che devo stare simpatico per forza”.