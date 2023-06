Luca Vetrone fa scoppiare una polemica per una sua frase a L’Isola: “Cosa voleva insinuare?”

Nonostante la finale sia dietro l’angolo, i naufraghi a L’Isola dei Famosi continuano ad essere divisi in due gruppi: da una parte Helena Prestes e dall’altra il resto dei concorrenti. Negli ultimi giorni Andrea Lo Cicero e Luca Vetrone hanno discusso con la modella brasiliana e alcune loro frasi sono state duramente criticate sui social.

I naufraghi se la sono presa con Helena perché ha mangiato un pezzo di cocco senza dirlo a nessuno e Luca Vetrone ha dichiarato: “Io credo che se lei fosse stat più furba avrebbe ammesso di essere stata sgamata e forse ci saremmo passati sopra. Ma forse… perché sappiamo bene, almeno io so, che tipo di ragazza è“.

Luca Vetrone e le critiche su Twitter.

La frase del ragazzo non è piaciuta a molti fan di Helena. In diversi tweet il naufrago viene accusato di aver esagerato nei confronti della Prestes. In realtà la frase di Vetrone può voler dire tutto e nulla.

“Ha detto ‘andiamo a mangiare la cioccolata davanti a Helena’. Eccolo qua il cosiddetto ‘bravo ragazzo’ – il mio # per lui sarà #ildodicenne – che mancando di personalità si espone unicamente perché ci sono altri che lo fanno prima di lui e lui li imita”. “Cosa voleva far intendere con ‘sappiamo che ragazza è’? Frase davvero brutta!”. “Determina a sostenere Helena ancor di più. Questo gruppo vergognoso. Andrea, Gianmaria,per non parlare dell’ultima frase di Luca ‘sappiamo che tipologia di ragazza è’. Chiunque su quell’isola, si è mangiato un pezzo di cocco qnd l’hanno diviso”.

I fan della Prestes se la sono presa con il tiktoker anche perché dopo una prova ricompensa che ha vinto avrebbe deciso di provocare Helena e di mangiare del cioccolato davanti a lei.

Luca bruttissima persona , è andato appositamente vicino ad Helena per istigarla sapendo che Lei stava male nel vedere loro mangiare cioccolato…che schifo #isola pic.twitter.com/eo8g0BjnPk — Vilma Bottasso (@bottasso_vilma) June 15, 2023

Polemica per le parole di Lo Cicero.

Anche Andrea Lo Cicero ha discusso animatamente con Helena e una frase dell’ex rugbista ha fatto infuriare i fan della naufraga. Durante una lite Helena ha detto: “Non sono qui a fare la provocatrice. Mi chiamo Helena e faccio un altro lavoro“. Esclamazione alla quale Andrea ha replicato immediatamente: “Abbiamo capito che lavoro fai. Gioia abbiamo capito il tuo lavoro. Sappiamo il lavoro che fai. Abbiamo capito amore, love abbiamo capito cosa fai bella“.

Anche in questo caso sono arrivate le critiche dei fan: “Andrea ma cosa dici? Queste tue frasi nei confronti di Helena…

ditelo un po’ al pubblico a casa, cosa volevate far intendere?“.