Luca Vetrone e Nathaly Caldonazzo: scatta il bacio (per gioco)

Sono Luca Vetrone e Nathaly Caldonazzo i protagonisti del primo bacio scattato in Honduras nel corso della 17esima edizione de L’Isola dei Famosi. Come da titolo, però, si è trattato di un gioco.

Il gruppo delle Chicas, annoiate e sotto la capanna per coprirsi dal sole, hanno giocato al gioco della bottiglia versione honduregna con un bastoncino di legno. Fra obblighi e verità sono emerse anche scottanti rivelazioni, come la celebrity crush di Fiore Argento nei confronti di Marco Mazzoli, conteso anche da Corinne Clery. “Chi mi piace? No, non mi piace nessuno, ma se proprio devo farti un nome ti dico Marco Mazzoli“. Cristina Scuccia – che ha invece scelto di eseguire un obbligo – ha cantato il suo ultimo singolo mentre Nathaly Caldonazzo ha dovuto baciare in bocca due naufraghi: Christopher Leoni e Luca Vetrone. L’attore brasiliano si è però scansato scappando (!), mentre il modello c’è stato. E bacio fu!

Luca Vetrone e Nathaly Caldonazzo i protagonisti del primo (fake) bacio a L’Isola dei Famosi

La Caldonazzo, in realtà, non è solo la protagonista del primo bacio a L’Isola dei Famosi edizione 17, ma anche della prima lite. Nella notte ha infatti discusso con Alessandro Cecchi Paone che senza mezze misure le ha dato della pescivendola. “Io urlo quanto mi pare perché tu stai dicendo delle stupidaggini. Non sai nulla di certe cose. Vattene pescivendola vai”.

La reazione dell’attrice – anche in questo caso – è stata chiara:

“Pescivendola a chi? Ma come ti permetti a dirmi queste cose, ma ti rendi conto? Questo odia le donne ve lo dico io. Sì questo qui ha un problema con le donne. Mi fai cadere le braccia. Anche meno, questo urlare che sei uno scienziato. Ma tu sei un gran cafone. Mi dai anche della pescivendola. Non ti devi permettere più. Sempre aggressivo, ha un problema con le donne, lui ha un problema con le donne. Diciamolo chiaro, Cecchi Paone ha un problema con le donne e punto“.