Luca Vetrone e Jhonatan Mujica: chi sono i due modelli de L’Isola dei Famosi

Il cast de L’Isola dei Famosi – al netto della mannaia di Pier Silvio Berlusconi – aveva un’evidente carenza di manzi e gli autori hanno ben pensato di mandarne due in un solo colpo: Luca Vetrone e Jhonatan Mujica. Due modelli perlopiù sconosciuti che hanno bazzicato un po’ di tv e un po’ di passerelle.

Luca Vetrone è stato un tentatore di Temptation Island, ha vinto la fascia Un Bello Per Il Cinema ed è un personal trainer di 28 anni. “Vivo a Riccione, ora sono fisicato, ma da piccolo ero veramente magro!“. Nel 2020 è diventato anche virale su TikTok insieme a dei suoi amici per dei contenuti un po’ particolari. L’altro si chiama Jhonatan Mujica ha vissuto un po’ in Venezuela e un po’ in Cile, ha 27 anni e nella vita fa il modello. “Stavo studiando medicina ma avevo capito che non era per me, io volevo la vida loca e quella del modello è una vita fantastica“.

Luca Vetrone è un nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi, Jhonatan Mujica è stato eliminato

Messi immediatamente al televoto, il pubblico ha deciso di premiare l’italiano rimandando a casa il sud americano.

Anche in questo caso gli italiani hanno dimostrato di non saper votare.

Viva Jhonatan!