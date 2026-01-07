7.9 C
Luca Tramatzu in scena a Milano con BUGINU

Il nuovo spettacolo di stand up comedy “BUGINU” di e con Luca Tramatzu sarà presente al Slow Mill di Milano. Il termine “buginu” è utilizzato in alcune zone della Sardegna per riferirsi al diavolo o al boia, ma in questo contesto si riferisce al demone che risiede dentro ogni persona, pronto a manifestarsi in varie forme. Lo spettacolo vuole evidenziare i mille modi in cui “il maligno” si palesa, dalla sfera sessuale alla guerra.

Luca Tramatzu è uno stand-up comedian e autore satirico, nato nel 1981, che ha iniziato la sua carriera nella scena della Stand-Up a Torino. Ha scritto quattro special e conduce un talk show eroticomico di cui è anche ideatore e autore.

Per assistere allo spettacolo, è necessario essere soci del Slow Mill, con un costo di tessera di 5 euro che include un drink omaggio. Inoltre, sarà richiesto un contributo di 15 euro per l’associazione all’ingresso. Gli spettacoli si terranno in due turni: alle ore 19.00 e alle ore 21.15, presso il Slow Mill in Via Volturno 32 a Milano. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare [email protected].

