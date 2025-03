Luca Tommassini dice no a Beyoncé: la strana richiesta della stella

Nel corso della sua carriera, Luca Tommassini ha collaborato con grandi artisti come Diana Ross, Prince, Janet Jackson, Whitney Houston, Kylie Minogue, Michael Jackson e Madonna. Recentemente ha rifiutato una proposta di Beyoncé, che desiderava che lui si trasferisse a vivere con lei per lavorare insieme. Tommassini, impegnato con una trasmissione in Italia, ha spiegato che la richiesta della popstar fosse inadeguata, definendosi “un pazzo” per aver detto di no.

La sua relazione con Madonna è particolarmente significativa. Tommassini era più di un semplice ballerino; era un amico e confidente. Nel 1994, Madonna espresse il desiderio di avere un figlio con lui, ma Tommassini declinò l’offerta, volendo una famiglia propria. Madonna propose quindi a Carlos Leon, il suo personal trainer, che accettò, portando alla nascita di Lola.

Lavorando a film come “Evita”, Madonna si preoccupava di mantenere il suo stato di gravidanza segreto. Tommassini ricorda momenti intimi con lei, come quando si addormentò sulla sua spalla, rivelando fragilità che raramente mostrava agli altri. Descrive Madonna come una persona semplice e al contempo forte, con una routine di vita rigorosa, costantemente in sfida con se stessa. Tommassini afferma di aver imparato molto da lei, incluso il consiglio di affrontare le difficoltà prima di passare ai compiti più piacevoli per raggiungere grandi obiettivi.