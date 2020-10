“Io non ho paura. Se mi attaccano so difendermi. Conosco le arti marziali, la boxe. Era quello che ci insegnavano quando eravamo in tour con Madonna o Whitney Houston. Nelle situazioni di maggior tensione dò il meglio di me stesso. Sono allenato da quando ero fanciullo”. Luca Tommassini parla all’Adnkronos e racconta l’assalto subito, domenica scorsa, da una banda composta da 5 persone nella sua abitazione nel cuore di Trastevere. Un’aggressione da ‘Arancia meccanica’, un film dell’orrore per uno dei più grandi interpreti della scena internazionale. Ballerino, regista, coreografo, attore, ha lavorato tra gli altri con Prince, Diana Ross, Madonna, Michael Jackson, Janet Jackson, Kylie Minogue.

